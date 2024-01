Wolfpack-aanwinst Gianni Moscon kijkt met wrang gevoel terug op Astana-periode: "Als ploegmanager zou ik dat niet doen"

De Italiaan Gianni Moscon (29) reed de voorbije jaren geen deuk in een pakje boter. Bij Soudal-Quick Step hoopt hij weer zijn oude benen terug te vinden. "Ik had nood aan een grote verandering om mijn mentale kracht terug te vinden", zegt Moscon.

"Ik werd in elke wedstrijd uit de wielen gereden en gaf in veel koersen op, omdat ik nooit op niveau ben geweest", legt Moscon uit tijdens de mediadag van zijn nieuwe ploeg Soudal-Quick Step.

Flashback naar de herfst van 2021: in de moddereditie van Parijs-Roubaix lijkt Gianni Moscon met een solo op weg naar winst in de Hel.

Wat liep er de voorbije 2 jaar dan allemaal mis? "Nog voor mijn eerste koers voor Astana liep ik een coronabesmetting op. In mijn 2e seizoen brak ik mijn sleutelbeenbreuk in de Tour Down Under."

"Kort nadat ik de trainingen had hervat, moest ik telkens weer grote wedstrijden beginnen te rijden. Ik kreeg niet de tijd om volledig te herstellen en met trainingen op niveau te komen."

Was dat de schuld van de ploegdokters? “Neen, zij pushten me om niet te koersen. Maar het probleem lag bij het team (Astana)."

"Ik wil de verantwoordelijkheid nu niet bij de ploeg leggen", krabbelt Moscon terug. "Misschien had Astana niet genoeg renners om de volledige kalender te coveren."

"Maar als ik de ploegmanager zou zijn, zou ik de renners niet gebruiken om plekjes op te vullen in topkoersen waar je resultaten verwacht. Ik zou de renner wat sparen en hem daarna eerst naar kleinere koersen sturen die hij kan winnen."



Bij Moscon was dat niet het geval. "Als je kijkt naar mijn kalender van de laatste 2 jaar, zie je dat ik enkel maar grote koersen heb gereden. Met heel veel opgaves als gevolg."