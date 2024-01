KV Mechelen-coach Besnik Hasi: "We zijn geen club die 4 of 5 transfers kan doen die het verschil maken"

KV Mechelen is op winterstage in het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar het team van Besnik Hasi zich voorbereidt op het tweede luik van de competitie. Veel beweging op de transfermarkt verwacht Hasi niet en dus is hij realistisch: "We moeten het doen met de spelers die we nu hebben."

Onder een Spaans zonnetje legt KV Mechelen de basis voor de laatste rechte lijn van de Jupiler Pro League. Toch kan coach Besnik Hasi niet helemaal gelukkig zijn, na de recente blessure van revelatie Norman Bassette. "Die zijn we wellicht kwijt voor de reguliere competitie. Lion Lauberbach kon hem vervangen, maar hij heeft hier al een elleboog gekregen en was duizelig. Die zijn we nu ook kwijt. Zo wordt de spoeling wel heel dun", zucht Hasi. Over de mentaliteit van zijn spelersgroep heeft de trainer wel niets te klagen. "Er wordt hier heel hard en goed getraind. We willen een identiteit creëren. We zijn een ploeg die weet wat ze wil en we gaan ervoor. Hopelijk blijven we vanaf nu gespaard van blessures."

KV Mechelen is geen club die 4 of 5 transfers kan doen die het verschil maken. Wij moeten het op een collectieve manier doen. Besnik Hasi

Ook op de transfermarkt zal er deze winter wellicht weinig bewegen bij KV Mechelen. "Ik focus op de spelers die ik heb en droom niet te veel", klinkt het. "We moeten het beste maken van wat we nu hebben." "Ik vrees ervoor dat we niet te veel zullen doen op het vlak van transfers. KV Mechelen is geen club die 4 of 5 transfers kan doen die het verschil maken. Wij moeten het op een collectieve manier doen. We zoeken een manier die past bij deze ploeg en deze club en ik denk dat we daarvoor op de goeie weg zijn." Met zijn eigen toekomst - Hasi heeft een contract tot het einde van het seizoen - is de trainer voorlopig nog niet bezig. "Er zijn nog geen afspraken gemaakt, maar ik voel me hier thuis. KV Mechelen is een mooie club. Als beide partijen na het seizoen tevreden zijn, dan denk ik dat we samen kunnen voortwerken", klinkt het.

Kapitein Schoofs: "Moeten rustig blijven"

Het pelotonnetje ploegen dat nog in aanmerking komt om eventueel te degraderen, is op dit moment nog vrij talrijk. Kapitein Rob Schoofs beseft dat het een zware strijd zal worden in de 10 matchen die nog volgen. "Daarvoor willen we hier in Spanje de basis leggen. De druk is groot, maar dat zijn we wel al wat gewoon. We zullen er alles aan doen om die play-offs te vermijden. Ik denk dat dat moet lukken op basis van onze kwaliteiten", vertelt Schoofs. "Maar we zullen nog hard moeten werken." "Met Besnik Hasi is er alvast duidelijkheid gekomen, al kan een trainer ook maar een paar dingen veranderen. Het zijn uiteindelijk de spelers die het moeten doen op het veld. Daar werken we nu op en hopelijk vertaalt zich dat ook in punten."

De voorbije jaren is KV Mechelen op verschillende vlakken wat ter plaatse blijven trappelen. Op lange termijn moeten er wel wat zaken veranderen. Rob Schoofs

De kapitein stelt vast dat er voor KV Mechelen nog groeimarge is. "De voorbije jaren is de club op verschillende vlakken wat ter plaatse blijven trappelen. Als we willen blijven concurreren met clubs als OH Leuven of STVV moeten er nog wel wat zaken veranderen. Dat is werk op de lange termijn", klinkt het. "Op korte termijn moeten we er nu eerst voor zorgen dat we ons op sportief vlak kunnen handhaven", zegt Schoofs, die vertrouwen heeft in het team. "We moeten rustig blijven en vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. We moeten één groep blijven en positief zijn." "De voorbije jaren hebben we ook al wel eens naar beneden moeten kijken. Die ervaring hebben we. Maar de andere clubs hebben ook kwaliteiten. Iedereen is aan elkaar gewaagd. Het is ieder voor zich. Dat maakt het ook zo interessant."