Sprokkels winterstages: KV Mechelen trekt zonder revelatie Bassette naar Spanje

KV Mechelen is zaterdag op stage vertrokken naar San Pedro del Pinatar in Spanje. Norman Bassette, een van de revelaties van de voorbije weken, zat niet op het vliegtuig. De 19-jarige aanvaller voelde op de eerste training van 2024 plots een krak in zijn knie. In het ziekenhuis werd een meniscusletsel vastgesteld.



Het is dus hoogst twijfelachtig dat Mechelen bij de competitiehervatting, op 19 januari tegen Gent, op Bassette zal kunnen rekenen. De jonge aanvaller scoorde in de laatste 2 duels van KV Mechelen, tegen Standard en Charleroi.