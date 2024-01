Union en Standard sluiten stage in schoonheid af, STVV speelt gelijk tegen leider Duitse tweedeklasser

De laatste drie oefenwedstrijden van onze Belgische ploegen op buitenlandse stage in Spanje zijn afgewerkt. Union sloot zijn trainingskamp alvast in schoonheid af. Tegen het Zwitserse Sankt Gallen won het overtuigend met 4-1. Nilsson, Terho, Rodriguez en Kabangu waren de doelpuntenmakers met dienst.



Ook Standard kan met een schone lei aan de tweede seizoenshelft beginnen. De Rouches speelden eveneens tegen een Zwitserse ploeg en wisten ook te winnen. Kersverse coach Ivan Leko zag kanga en Ohio zichzelf op het scorebord zetten in de 2-1-overwinning tegen Luzern.



Voor STVV was er geen laatste overwinning weggelegd. Tegen Wiesbaden - de leider in de Duitse tweede klasse - speelde het 1-1 gelijk na een wedstrijd van 135 minuten. Toch was het pas wachten tot het absolute slot voordat er een doelpunt viel. Enkele minuten voor het einde scoorden de Duitsers dan toch, maar STVV prikte via Barnes - vanaf de penaltystip - meteen terug.



Een wedstrijd duurt 135 minuten en op het einde winnen de Duitsers? Deze keer niet.