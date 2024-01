Hanne Desmet trekt voor het eerst als topfavoriete naar het EK shorttrack: "Komt hoge verwachting bij kijken"

Aan goede resultaten geen gebrek bij de familie Desmet. Vooral Hanne kleurde dit seizoen al goud, zilver en brons op de Wereldbekers. Dat brengt voor haar een nieuwe rol met zich mee: topfavoriete op het EK. "Momenteel ben ik nog niet al te gestresseerd, maar ik weet nog niet hoe ik me erbij ga voelen", vertelt ze in een voorbeschouwing aan de zijde van haar broer Stijn.

Enkel op de Wereldbeker van Peking was er een magere oogst. Voor het overige was Hanne Desmet al goed voor 3 gouden, een zilveren en een bronzen plak.

Al gelooft broer Stijn enorm in haar. "Ze rijdt altijd goed wanneer ze zelfzeker is. Dan straalt ze dat uit en haalt ze een felle stijl boven."

Wat ze wel beseft: "Je kan wel favoriet zijn, maar je moet het nog steeds doen. In shorttrack is een foutje snel gemaakt."

"Het is een nieuwe ervaring. Ik voel wel dat er veel verwachtingen bij komen kijken. Momenteel ben ik nog niet gestresseerd, maar ik weet nog niet hoe ik me ga voelen."

Hanne en Stijn Desmet schaven hun techniek normaal gezien bij in Canada, waar het kruim van de shorttrackwereld zich verzamelt. Dat is geen optie met het EK en de Europese Wereldbekers in het vooruitzicht.

"Het zijn te grote afstanden om te vliegen", deelt Stijn. "Dus trainen we nu in Hongarije, omdat er ook niet heel veel keuze is qua kwalitatieve omkadering in Europa."

Concreet betekent het met minder toppers trainen. En voor Hanne: trainen bij de mannen.

"Dat deed ik de afgelopen zeven jaar niet meer", lacht ze. "Ze zijn sterker en sneller, dus moest ik er wat achteraan rijden. Dat terwijl ik bij de vrouwen vaak voorop lig. Al kon ik ze wel aan. Op zich is het wel een goed niveau voor mij."



En de rugzak aan tips en tricks uit Noord-Amerika, draagt Hanne overal mee.

"Het geeft me vertrouwen dat ik heb kunnen oefenen op inhalen, want dat was een verbeterpuntje. Ik durf het nu meer. Je zal me dus niet zien wegrijden zoals in de Wereldbeker, zo'n stuntwerk is niet voor een kampioenschap."

Volgt dan wel de tactisch perfecte race op het EK?