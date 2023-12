Verrassende tactiek van Hanne Desmet kwam voort uit wanhoop: "Ik voelde me misselijk en moest overgeven"

Plots was ze weg. Hanne Desmet koos in de finale van de 1.500 meter op de Wereldbeker in Seoel verrassend voor de vroege aanval. Een zet die haar uiteindelijk brons opleverde, al was dat niet het oorspronkelijke plan. "Het kwam voort uit wanhoop", deelt Desmet na de race.

"Dit heb ik nooit eerder gedaan."

Hanne Desmet behaalde op onorthodoxe wijze haar bronzen medaille op de 1.500 meter. Ze koos resoluut voor de lange aanval, maar dat was "een keuze die voortkwam uit wanhoop".

"Na de halve finale voelde ik me misselijk, ik moest overgeven", vertelt Desmet. Dus besloot ze met bondscoach Ingmar van Riel te overleggen over de strategie. "Wel, je kunt proberen gewoon meteen weg te rijden", stelde hij volgens Desmet voor.

In een mum van tijd had onze landgenote een voorsprong van dertig meter. De volle Mokdong Arena in Seoul keek er van op.

De Amerikaanse Kristen Santos-Griswold zei na de finish dat ze ook verrast was. "Iedereen schrok ervan. Maar iemand moest haar terughalen, want zij is te goed om zo maar te laten gaan."

Dat lukte, maar met een sterke eindsprint worstelde een zieke Hanne Desmet zich alsnog naar een nieuwe medaille.