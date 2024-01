WK-sensatie Luke Littler krijgt wildcard voor Premier League Darts

Luke Littler ziet zijn onvergetelijke deelname aan het WK darts beloond met een wildcard voor de Premier League. De piepjonge Engelsman is een van de 4 spelers die donderdag een uitnodiging op zak mochten steken.

Luke Littler schreef de voorbije weken geschiedenis door als debutant op amper 16-jarige leeftijd meteen de WK-finale te halen.

Daarin bleek zijn landgenoot en topfavoriet Luke Humphries weliswaar te sterk, maar Littler veroverde heel wat harten met zijn optredens in het Londense Alexandra Palace en deed ook de kijkcijfers bij het Engelse Sky ontploffen.

Dat succes vergrootte de druk op de Professional Darts Corporation (PDC) om Littler op te nemen in de Premier League, een prestigieuze en lucratieve competitie met 8 spelers, hoewel de jonge Engelsman nog geen grote majortitel heeft gewonnen.

Vier spelers waren al zeker van een ticket: wereldkampioen en kersvers nummer 1 Luke Humphries, de wereldkampioen van 2022 Michael Smith, Nathan Espinall en de Nederlandse topper Michael van Gerwen.

De PDC besloot de 4 wildcards uit te delen aan Luke Littler, Welshman Gerwyn Price, de Schot Peter Wright en de Engelsman Rob Cross. Zij zullen gedurende 17 weken, telkens op een donderdag, tegen elkaar strijden.

Het evenement begint op 1 februari in Cardiff en eindigt op 23 mei in Londen (met de top 4). Van Gerwen is de tweevoudige titelverdediger.

Onze landgenoot Dimitri Van den Bergh mocht ook al 2 keer deelnemen aan de Premier League. In 2021 werd hij 5e, dit jaar eindigde hij als 6e.