Paul Herygers mijmert al over BK: "Ik geloof in wonderen en dan kom ik misschien toch bij Eli Iserbyt uit"

De moordende eindejaarsperiode in het veld is met Koksijde stilaan achter de rug. Na het tweeluik Gullegem-Zonhoven van komend weekend wordt het uitkijken naar de kampioenschappen. Dat doen ook onze commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers.

Herygers: " Mathieu van der Poel is natuurlijk een sloeber. Die is erin gevlogen en is niet meer gestopt. Alles wat op zijn pad kwam, heeft hij vernietigd."

De verhoudingen zijn duidelijk: Fem van Empel is de sterkste bij de vrouwen en Mathieu van der Poel is de beste bij de mannen. Kan dat nog veranderen met de kampioenschappen in het vizier?

Worden zij de komende weken nog zwaar afgejakkerd met pittige trainingsweken? Of is het na die zware kerstperiode toch vooral het lichaam laten recupereren?

Herygers: "Van der Poel kun je niet vergelijken met een doorsnee veldrijder, dat is een figuur apart. Die gaat ook 's morgens nog een uurtje of twee trainen. Niet in functie van de cross, wel met het oog op het voorjaar."

"Natuurlijk komt er voor hem nog wel een WK bij. Dat is voor hem van moeten. Maar al de rest niet. Dat komt allemaal op zijn pad en hij werkt dat af."

Vroeger had je nog wel eens renners die konden opstaan met het BK of het WK in zicht, zoals een Erwin Vervecken of een Mario De Clercq. Bestaat dat nog, een typische kampioenschapsrenner?

Herygers: "Die zullen nu weer geboren worden. Je hebt een Quinten Hermans, een Gianni Vermeersch, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt ook zeker niet te vergeten. Dat zijn allemaal kandidaat-kampioenen op het BK."

"Wie ik vooruitschuif richting BK? Ik weet het niet (zucht). Het is heel moeilijk. Maar als ik iemand moet noemen... Ik geloof nog altijd in wonderen en dan kom ik misschien toch bij Iserbyt uit."

"Ik ken natuurlijk zijn toestand niet. Hij is in het ziekenhuis geweest met uitdrogingsverschijnselen. Van waar komt dat? Dat had ik niet zien aankomen. Hij was in topvorm en plots valt de hamer op zijn hoofd. Game over. Toch is hij mijn favoriet voor het BK."