Opgave krijgt verklaring: Iserbyt moest naar spoed met uitdrogingsverschijnselen

Het was dan toch geen offday die Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) de das omdeed in Hulst. Het bleek een buikgriep, waardoor de West-Vlaming gisteren zelfs even naar de spoedafdeling moest.

Na de veldrit in Diegem stelde Eli Iserbyt vorige week nog dat hij "in de vorm van zijn leven" verkeerde. Groot was dan ook de verrassing toen hij twee dagen later voor het eerst dit seizoen opgaf in Hulst.

Iserbyt begon wel goed en reed zelfs even op kop in de Vestingscross, maar zakte daarna weg. Een te hoge hartslag gaf toen al aan dat er meer aan de hand was dan een offday.

Het bleek het begin van een buikgriep. Iserbyt moest op 1 januari zelfs naar de spoedafdeling voor uitdrogingsverschijnselen, bevestigt zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal.

Zoals eerder aangekondigd mist Iserbyt na de cross in Baal donderdag nog de veldrit in Koksijde. Zondag zou hij wel weer fit moeten zijn om zijn leidersplaats in de Wereldbeker te verdedigen in Zonhoven.