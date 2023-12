Topdokter én superfan van Michael Schumacher: "29 december blijft moeilijk moment"

In zijn praktijk hangen posters van Michael Schumacher en robotchirurgie vergelijkt hij met Formule 1. Ook 10 jaar na het tragische ongeval van zevenvoudig F1-kampioen blijft Schumacher een grote inspiratiebron voor leverchirurg Mathieu D'Hondt. "Of het nog goed komt? Het zal nooit meer worden zoals het is geweest."