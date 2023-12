Ruben en Paul spreken vol bewondering over Van der Poel: "Hij is een bangelijke kerel"

Met 2 zeges in 2 dagen tijd lijkt Mathieu van der Poel deze winter niet af te stoppen. Hoe kijken Ruben Van Gucht en Paul Herygers naar de krachttoeren van de wereldkampioen veldrijden? Lees het in onze analyse.

Ruben: "Ik weet eigenlijk niet of er veel te analyseren valt aan de cross van Antwerpen. Snap je wat ik bedoel?" Paul: "We zagen hetzelfde als in Mol daags voordien. Een heel goede Mathieu van der Poel, op wie geen spatje verval is gekomen na zijn slechte start. Het was een ware demonstratie." "Antwerpen is plots een klassieker, omdat Van der Poel slecht van start is gegaan, een remonte maakte en in de 3e ronde iedereen achterliet. Je kan daar een boekje over schrijven."

Ruben: "Hoe moeilijk is het wat Van der Poel gisteren gedaan heeft?" Paul: "Mentaal kreeg hij na de start meteen een eerste tikje. Want het is niet bij die ene uitklik van zijn pedaal gebleven. De tweede tik die hij moest incasseren, was het oponthoud na de val van Pidcock." "Van der Poel is rustig gebleven en dat is het meest bewonderenswaardige. Daarna is hij op zijn gemak naar voren gefietst. Dat is blijkbaar enkel voor de groten weggelegd. Eén keer had ik zoiets al eerder gezien: bij Sven Nys in Hofstade."

Om dit seizoen de 14 crossen te winnen waarin hij start, mag er niks mislopen voor Van der Poel. Paul Herygers

Ruben: "Bij de val van Pidcock had het slechter kunnen aflopen voor Van der Poel. Dat duidt erop dat de hegemonie fragiel is en dat het (door pech) snel kan omslaan." Paul: "Daar is iedereen zich van bewust. Adrie van der Poel durft een mogelijke 14 op 14 niet in de mond nemen. Want 14 zeges op een rij komen niet op bestelling." "Om elke cross te winnen, mag er niks misgaan. Als het Van der Poel toch zou lukken, dan is dat omdat de sterren hem gunstig gezind staan. Dan mag het griepbeestje geen vat op hem krijgen en moeten zijn tubes heel blijven."

Veelbelovend voor de klassiekers

Ruben: "Van der Poel is nu al heel goed en zelfs nog een niveau beter dan vorig jaar. Durf jij die lijn al doortrekken richting de weg. Zijn we kennis aan het maken met een Van der Poel buiten categorie?" Paul: "Vaak gaan een goed crossseizoen en een goed wegseizoen samen. Hou er maar rekening mee dat hij straks die goede lijn doortrekt naar de weg, het gaat niet stoppen." "Iedereen weet ons te vertellen dat Van der Poel vertrokken is. Dat is niet enkel voor het amusement in het veld, maar vooral met het oog op de weg. Meer bepaald de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix." Ruben: "Mocht je een collega zijn van Van der Poel, dan zou je er toch bang voor zijn?" Paul: "Hij is een bangelijke kerel, in alle opzichten. Hij weet waarmee hij bezig is. Dit is geen overdaad, maar wel wat hij aankan en voor ogen heeft."

Een pluim voor Iserbyt, een hartje voor Sweeck

Ruben: "Is Eli Iserbyt een morele winnaar in Antwerpen?" Paul: "Van mij krijgt hij een dikke pluim. Dit is waar hij de voorbije jaren van droomde. Op het podium staan naast die kleppers verdient hij door zijn inzet en vechtlust." "In een heel zware cross zal Iserbyt misschien niet zo dicht aanleunen bij Van Aert. Maar er zijn ook nog crossen waarin hij Van Aert zal kloppen."

Van Aert heeft gisteren een wereldkoers gereden. Paul Herygers