Nathan Van Hooydonck na bewogen jaar: "Het wielersprookje is voorbij, maar het echte leven begint nu"

"Keihard trainen en werken op stage, waarbij je weet: als ik van deze berg kom, zal ik veel jongens pijn kunnen doen in koers. Dat is het mooiste wat er was. Die fysieke fitheid komt niet meer terug."

"Als ik loop of fiets, dan voel ik dat mijn conditie niet meer is wat het was. Dat komt nooit meer terug en dat is hard. Dat gevoel van beter worden, dat zal ik het meeste missen aan het profbestaan."

"Ik denk geregeld aan wat er had kunnen gebeuren. Als ik 's ochtends mijn zoontje wakker maak, dan besef ik dat ik er niet had kunnen zijn. Of wij met z'n drieën. Dat is geen fijne gedachte", deelt hij in een uitgebreid gesprek.

Het valt op hoe positief Van Hooydonck 2023 zal inwisselen voor 2024. "Als ik nog iets wil maken van mijn leven, dan moet ik het zelf doen."

"Er zijn ook dagen waarop ik liever in bed zou blijven liggen en die laat ik ook toe. Als ik me zo voel, dan is het zo. Maar ik probeer dingen te doen die ik leuk vind."

"Misschien ga ik wel te snel en moet ik over paar maanden gas terugnemen, maar voorlopig probeer ik te kijken naar wat de toekomst kan brengen."

"Veel mensen benaderen me en dan denk ik na of dit of dat iets is voor me. Binnen het wielrennen blijven is mijn comfortzone, maar buiten de koers is het echte leven."

"Wij zijn rotverwend als renner, alles wordt voor ons gedaan. We doen de opofferingen omdat we het graag doen. Maar buiten het wielrennen spreken zoveel zaken me aan en ik wil uitzoeken of die bij me passen.”

"Als ik zie hoeveel geluk onze zoon ons brengt, kan ik niet ongelukkig zijn. Hij zorgt voor zoveel liefde en warmte."

"Het wielersprookje is gestopt, maar het echte leven begint nu. Ik ben 28. Een carrière zit erop, maar ik kan nog aan andere carrières beginnen.”