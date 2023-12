Is Van der Poel op weg naar 14 op 14? Herygers: "We kunnen getuige zijn van uitzonderlijk VDP-jaar"

Na Herentals heeft Mathieu van der Poel ook in Mol zijn topvorm onderstreept. Valt er dit seizoen iets te doen aan de wereldkampioen in het veld? Commentator Paul Herygers ziet de Nederlander dit seizoen zelfs een perfect rapport halen. "Maar dan mag er niets fout lopen."

"We kunnen weleens getuige zijn van een uitzonderlijk VDP-jaar", zegt Herygers. "14 op 14 is mogelijk, maar dan mag er niets fout lopen. Hij moet kerngezond blijven en alles moet meezitten."

"Dit lijkt misschien wel op de beste Van der Poel ooit in het veld", stellen ze. Valt er dan helemaal niets te doen aan de wereldkampioen?

In Herentals zette hij Tom Pidcock weg, in Mol gaf hij Wout van Aert geen schijn van kans.

Van Aert moet blijven knokken en blijven werken. De Paterberg is nog ver.

Dat er uiteindelijk maar 10 renners op de uitslagenlijst stonden in Mol, is veelzeggend over het tempo van Van der Poel.

Klonk er al wat gelatenheid door in de stem van Van Aert? "Nee, hij moet blijven lachen", aldus Herygers. "Ik herinner me nog dat zijn vader na een nederlaag eens wees naar de auto: kijk eens naar je zoontje, dan weet je dat er meer is dan koers."

"Hij moet blijven werken en blijven knokken. De Paterberg is nog ver", verwijst Herygers met een knipoog naar de Ronde van Vlaanderen, het hoofddoel voor Van Aert.

Wanneer mogen we nog spanning verwachten? "In Gavere zal er actie zijn op 26 december", aldus Herygers. "Daar zal ook Pidcock zijn beste beentje voorzetten."

"Dan zijn er nog Diegem (28 december) en Hulst (30 december), dat is misschien een van de moeilijkste voor Van Aert."

"En laat het dan nog maar eens losbarsten in Baal (1 januari) en Koksijde (4 januari)."