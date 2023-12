Vanhaezebrouck krijgt Trofee Raymond Goethals tweede keer, Vermeeren beste debutant U20

De Trofee Raymond Goethals 2023 is voor Hein Vanhaezebrouck. De coach van AA Gent kreeg de trofee voor de Belgische trainer in binnen- of buitenland van wie het werk het meest dat van de legendarische coach weerspiegelt voor zijn kwartfinale in de Europa League en de winst in de Europe Play-offs in de JPL. De jury verkoos Vanhaezebrouck boven Will Still (Reims) en Wouter Vrancken (Genk).

Voor Hein Vanhaezebrouck is het de tweede keer dat hij de trofee wint: in 2015 was hij ook coach van AA Gent, dat hij toen de enige titel uit de clubgeschiedenis bezorgde.



De 59-jarige Belgische trainer leidde Gent vorig seizoen naar een plek in de kwartfinales van de Conference League, waarin Premier League-club West Ham United te sterk bleek. West Ham zou later ook de Europese beker winnen.



In eigen land werden de Europe play-offs gewonnen. Gent verzekerde zich zo opnieuw van een Europees ticket voor de Conference League. Daarin overleefden Vanhaezebrouck en co. deze zomer drie voorrondes.



In de groepsfase werd Gent tweede in poule B, na het Israëlische Maccabi Tel Aviv, waardoor het play-offs afwerkt in februari.



In de Jupiler Pro League staat Vanhaezebrouck met Gent voorlopig op de derde plaats, met 32 punten.



De trofee bestaat sinds 2011. De jury bestaat uit oud-bondscoaches van de Rode Duivels, ex-laureaten, scheidsrechters en leden van de organisatie. Vorig jaar won Karel Geraerts van Union.

Prijs Dominique D'Onofrio is voor Arthur Vermeeren

Tegelijkertijd met de Trofee Raymond Goethals wordt ook de Prijs Dominique D'Onofrio uitgereikt, ter ere van de ex-coach van Standard, die in 2016 overleed.



Sinds 2019 beloont die de beste debutant in de competitie die 20 jaar of jonger is. Arthur Vermeeren van kampioen Antwerp kreeg de voorkeur op zijn Franse ploegmaat Soumaïly Coulibaly en Malick Fofana (AA Gent). Hij volgt Bilal El Khannous (Genk) op.



De jonge middenvelder brak het voorbije kalenderjaar helemaal door bij stamnummer 1. Hij maakte in augustus 2022 zijn debuut voor het eerste elftal en kwam in november vorig jaar definitief in de basisploeg van coach Mark van Bommel terecht.



Vermeeren ontpopte zich meteen tot een sterkhouder en had een groot aandeel in de dubbele triomf van de Great Old op het einde van het seizoen. Antwerp veroverde eerst de Beker van België en kroonde zich vervolgens voor het eerst in 66 jaar tot kampioen van België.



Ook in het nieuwe seizoen zette Vermeeren zijn goede prestaties verder. Hij plaatste zich met Antwerp voor het eerst voor de groepsfase van de Champions League. Daarin werd - na vijf nederlagen in de eerste vijf groepswedstrijden - op de slotspeeldag gewonnen van FC Barcelona (3-2). Vermeeren werd in die wedstrijd verkozen tot Man van de Match.



Bondscoach Domenico Tedesco nam Vermeeren in oktober ook een eerste keer op in zijn selectie voor de Rode Duivels. Hij dwong met de Duivels mee de EK-kwalificatie af op het veld van Oostenrijk (2-3). In november versierde hij zijn tweede cap in de oefenmatch tegen Servië (1-0).