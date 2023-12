Hubo plaatst zich als laatste voor de halve finales in de Beker van België

In de Beker van België handbal heeft Hubo zich donderdagavond als laatste geplaatst voor de halve finales na winst op het veld van Sprimont. In de halve finales neemt Hubo het op tegen Eupen, dat zich gisteren al geplaatst had ten koste van Izegem. De andere halve finale gaat tussen Wezet en Bocholt.