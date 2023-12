Wezet-Bocholt is clash in halve finales handbalbeker, ook Eupen plaatst zich

Wezet, de leider in de BENE League handbal, ging in zijn kwartfinale met 24-42 winnen in Beyne, een club uit de 2e divisie. Bocholt haalde het dan weer met 23-33 van Houthalen.



Eind januari treffen beide clubs elkaar in de halve finales. Ook Eupen zal er dan bij zijn. Dat ondervond weinig problemen met Izegem: 37-27.



Eupen neemt het in zijn halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen Sprimont en Hubo, een match die donderdag wordt afgewerkt.