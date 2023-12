Droom van 50 miljoen gefnuikt: hoe één regeltje rond het nieuwe WK voor clubs veel veranderde voor Club Brugge

Daar denkt de spelersvakbond natuurlijk anders over. Het nieuwe format kreeg al kritiek omdat het bovenop de nu al overvolle kalender van de topspelers komt. De topclubs hebben echter ingestemd met het nieuwe FIFA-format en zijn betrokken bij de marketing ervan via hun vereniging, de European Club Association (ECA).

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het toernooi met 32 teams officieel omgedoopt tot "Mundial de Clubes" en is ervan overtuigd dat het geen extra belasting vormt voor de spelers. "Het past harmonieus in de internationale voetbalkalender."

FIFA kijkt ook niet op een euro voor zijn nieuw kindje. Het heeft maar liefst 2,5 miljard euro in de prijzenpot gestoken. Elke deelnemende club is verzekerd van 50 miljoen euro, de winnaar mag 100 miljoen euro bijschrijven in de boekhouding.

"Clubs spelen een cruciale rol in het wereldvoetbal en het FIFA WK voor clubs 2025 biedt een passend podium aan clubs uit alle confederaties om te schitteren op het hoogste niveau", was het marketingpraatje van Gianni Infantino.

Alleen: tot gisterenmiddag waren de precieze voorwaarden voor de overgebleven Europese plekjes onduidelijk. Zou er zuiver gekeken worden naar de clubranking van de UEFA (inclusief gesprokkelde punten in de Europa en Conference League)? Of enkel naar de prestaties in de Champions League? Het werd dat laatste, waardoor Club alsnog uit de boot valt voor het vernieuwde WK voor clubs.

Als beste Belgische ploeg in Europa de voorbije jaren droomde ook Club Brugge ervan om een toegangsticket in de wacht te slepen. En de daaraan gekoppelde ongeziene financiële jackpot van 50 miljoen euro.

Blauw-zwart staat momenteel 15e, terwijl enkel de top 12 zich kwalificeert. En omdat ze dit seizoen niet in actie komen op het kampioenenbal is stijgen onmogelijk.

De extreme mentale en fysieke druk is de grote bezorgdheid van spelers omdat een overvolle kalender kan leiden tot uitputting, blessures en mentale gezondheidsproblemen. De spelersvakbond FIFPro is niet zo enthousiast als Gianni Infantino. "Dit toont aan dat er geen enkele rekening wordt gehouden met de mentale en fysieke gezondheid van de spelers", klinkt het in een statement.

Met het uitgebreide WK voor clubs zal er 3 jaar lang een toptoernooi afgewerkt worden in juni en juli: het EK en de Copa America in 2024, het WK voor clubs in 2025 en het WK voor landen in 2026.

Dat vooruitzicht doet de alarmklok afgaan bij FIFPro. "De uitbreiding van het format zal de rust- en hersteltijd van de spelers op het einde van een al druk seizoen ondermijnen."

"Spelers moeten op het einde van een lang seizoen van 11 maanden presteren zonder vooruitzicht op genoeg rust voor het begin van het nieuwe seizoen. De extreme mentale en fysieke druk is de grote bezorgdheid van spelers omdat een overvolle kalender kan leiden tot uitputting, blessures en mentale gezondheidsproblemen."