Dessers vol lof voor coach Clement: "Ik wil niet te chauvinistisch zijn, maar de cijfers spreken voor zich"

Een Schots feest met een Belgisch tintje. Philippe Clement en Cyriel Dessers hebben met de League Cup hun eerste prijs gepakt in Schotland met Rangers. Clement bleef bescheiden na de finale, maar Dessers strooide wel met lof. "We spelen goed sinds zijn komst."

Hij is nog maar twee maanden aan de slag in Schotland, maar Philippe Clement heeft wel al zijn eerste trofee beet met Rangers. In de finale van de League Cup klopte zijn team Aberdeen met het kleinste verschil. "Ik ben heel trots, zeker als ik kijk wat voor een weg mijn spelers hebben afgelegd in de laatste 9 weken", glunderde de coach. "Iedereen kan het zien: het team is aan het groeien." Dat ziet ook Cyriel Dessers, de aanvaller die floreert onder Clement in Schotland. "Sinds zijn komst spelen mooie wedstrijden", zei hij. "Ik wil niet te chauvinistisch zijn, maar de resultaten spreken voor zich. We zijn 14 wedstrijden ongeslagen, we pakken een eerste trofee, we worden groepswinnaar in de Europa League..." "We werken heel hard en heel goed. Clement laat ons niet los en we krijgen weinig vrije dagen. Maar als je blijft winnen, gaat niemand klagen", lachte de spits.

De spelers hebben de finale gewonnen. Ik heb niet één sprint getrokken en de bal niet geraakt. Philippe Clement

Het verschil met twee maanden geleden is groot. Toen Clement aankwam in Schotland, had Rangers 4 keer gewonnen en 3 keer verloren in de competitie. In Europa had het net een 5-1-dreun gekregen van PSV. Wat heeft Clement op zo'n korte tijd veranderd? "Er waren veel prioriteiten", aldus de Belgische coach. "Structuur, vertrouwen in elkaar en zichzelf, een betere conditie..." "De spelers hebben de finale gewonnen. Ik heb niet één sprint getrokken en de bal niet geraakt", minimaliseerde Clement zijn aandeel in het succes. Dessers geeft Clement toch ook een deel van de eer. "Hij is binnengekomen met duidelijkheid. Hij heeft duidelijk zijn visie uitgelegd over hoe hij wil dat wij spelen. Hij is erg bezig met de details en in een moeilijke competitie kan dat weleens het verschil maken."

Dessers: "Dit geeft veel brandstof om door te gaan"

Terwijl Clement de voetjes op de grond wil houden, kon Dessers toch beschrijven hoe speciaal die eerste prijs in Schotland is. "Dit is een ongelofelijke club, zo groot", aldus Dessers. "De fans, de geschiedenis... In het trainingscentrum staat in het groot "the most decorated club in the world". Dat je van zo'n geschiedenis een klein onderdeel kan worden, voelt fantastisch. Dit geeft veel brandstof om door te gaan." En die brandstof zullen de spelers nodig hebben, want Clement is niet van plan om de teugels te vieren na de eerste prijs. "Als je nu al tevreden bent, ga je onderuit. Ik wil honger zien", zei de coach. "We gaan niet alle wedstrijden winnen, maar we moeten er wel naar streven. Als we die mentaliteit kunnen vasthouden, wordt het hoe dan ook een mooi seizoen."

Als we de titel zouden kunnen pakken, zou dat het seizoen helemaal afmaken. Cyriel Dessers