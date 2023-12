Spelersmakelaars blijven steeds meer geld opstrijken: "Bubbel staat nog niet op barsten"

De makelaars en zaakwaarnemers in het voetbal hebben in 2023 weer uitstekende zaakjes gedaan. En sporteconoom Thomas Peeters ziet de piek nog niet naderen.

814 miljoen euro, ofwel 42,5% meer dan een jaar eerder. Zoveel geld vloeide er in 2023 naar spelersmakelaars in het internationale voetbal. Hoe valt dat te verklaren?



"De inkomsten van de voetbalclubs zijn enorm gestegen, vooral in de Premier League", zegt sporteconoom Thomas Peeters in De Wereld Vandaag.

"De ploegen, zoals Chelsea en Newcastle, hebben een groot deel van dat geld gebruikt om hun spelerskern op te waarderen."

Lees: er waren meer transfers en daar hebben de spelersmakelaars een graantje van meegepikt.

Is een deel van dat geld ook in malafide zakken gevloeid? "Makelaars bestaan in 1000 vormen. Van familieleden van de spelers tot de heel grote kantoren."

"Dat slechte imago voor de makelaars is deels terecht, maar je mag ook niet vergeten dat het vaak om jonge spelers gaat, die zich niet kunnen verdiepen in financieel-juridische zaken. Voor hen is die ondersteuning dan ook een meerwaarde. En het is ook niet zo dat de clubs zelf altijd zo ethisch handelen."

Het bedrag voor de makelaars blijft jaar na jaar stijgen. Is de piek stilaan in zicht? "Zolang de inkomsten voor de clubs blijven stijgen niet. In de Premier League hebben ze net nog een nieuwe miljardendeal getekend, dus ik heb niet het idee dat de bubbel bijna zal barsten."