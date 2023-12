BEKIJK: Amerikaanse ex-BMX'er verrast de topskiërs op de afdaling van Val Gardena

Niet de sterke Noor Aleksander Aamodt Kilde of de Oostenrijkse topper Marco Odermatt heeft de eerste afdaling van het skiseizoen gewonnen, wel de Amerikaan Bryce Bennett. En dat met een hoog startnummer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Aleksander Aamodt Kilde rekende zich al rijk op de Saslongpiste in Italië. Niemand raakte onder zijn scherpe chrono.

Tot Bryce Bennett als 34e afdaalde. De grote Amerikaan met de snor gebruikte zijn BMX-ervaring in de technische Ciaslat-sectie van de piste. Daarna klapte de 2 meterlange skiër zo aerodynamisch in mekaar om Kilde en Odermatt te overklassen. Wat hem lukte met respectievelijk 3 en 5 honderdsten.

Bennett kon nauwelijks geloven dat hij het voor mekaar had gekregen, Kilde stond verbaasd toe te kijken. Hij was reporters al aan het vertellen over zijn zege.

De Noorse topper had beter moeten weten. Tot vandaag had Bennett één Wereldbekerwedstrijd gewonnen: de afdaling van Val Gardena in 2021.