Geplaagde EK-organisator Duitsland oefent tegen Frankrijk en Nederland

EK-gastland Duitsland bekampt op 23 maart in Lyon vicewereldkampioen Frankrijk. Drie dagen later (26 maart) volgt in Frankfurt het oefentreffen met Nederland.



"Die Nationalelf" is als organisator rechtstreeks geplaatst voor het EK en moest dus geen kwalificaties afwerken.



In de oefenwedstrijden die de Duitsers de voorbije maanden speelden, liep het echter voor geen meter. Zo wonnen de Rode Duivels in maart met 2-3 in Keulen.



In 11 oefenduels sinds het WK konden de Duitsers nog maar 3 keer winnen, 2 keer werd er gelijkgespeeld, 6 keer verloren.



Intussen heeft Julian Nagelsmann het roer in handen, maar ook hij kreeg de trein nog niet op het juiste spoor. In november verloor Duitsland tegen Turkije (2-3) en in Oostenrijk (2-0).



Duitsland opent het EK als gastland op 14 juni met een duel tegen Schotland in München. Daarna bekampt het in groep A Hongarije (19 juni in Stuttgart) en Zwitserland (23 juni in Frankfurt).