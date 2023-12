LIV Golf slaat weer toe en lokt Jon Rahm met monstercontract weg van PGA Tour

De klap voor de PGA Tour en de Europese DP World Tour is enorm. Niet alleen was Rahm een van de beste en belangrijkste spelers op beide Tours, hij was ook cruciaal in de Europese overwinning in de Ryder Cup. Zijn verdere deelname komt nu op de helling te staan.

De vraag is nu wat zijn overstap zal betekenen voor de onderhandelingen tussen de PGA Tour/DP World Tour en het Saudische investeringsfonds dat achter LIV zit. In juni werd aangekondigd dat er een soort van economische fusie zou komen, maar die gesprekken zitten blijkbaar in het slop en hebben een deadline van 31 december.

Ironisch genoeg zat er in die afspraak ook een akkoord dat LIV geen extra spelers zou proberen weg te lokken bij de PGA Tour. Maar een Amerikaanse rechter vond dat dat inging tegen het concurrentieprincipe.