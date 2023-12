Dankzij "systeem dat niemand gebruikt" geen kneusje meer: het geheim van seizoensrevelatie Guibertin

"Ja, het is anders dan wat eender welke ploeg gebruikt", gniffelt de bedenker in kwestie.

"Echt raar. Je ziet gewoon dat het blok erdoor in de war is", zegt de tegenstand. "En tegen dat je eraan gewend bent, is de kloof al geslagen."

Hij bedacht een uniek systeem, speciaal op maat van opposite en ervaren rot Gert Van Walle. De hoofdaanvaller slaat in twee rotaties niet op positie 1 (rechts in het achterveld), maar op positie 5 (aan de linkerkant achter de driemeterlijn). Een ingrijpende verandering.

"Het is wel heel apart, dat systeem van Guibertin."

Loodrecht op "de sleur"

Dat Van Walle dit seizoen ontploft, komt door het brein langs de zijlijn.

"En omdat ik niet gelukkig was met de transferperiode", lacht Rosiers. "Ik wilde nog een hoekspeler, want de tegenstand had zich allemaal versterkt."

Die kwam er niet, dus moest de wiskundige - actief als zelfstandige in de informatica - ermee aan de slag. "Ik kan je verzekeren dat het niet evident is om je ideeën in te peperen in slechts 6 uur training per week."

"Andere (top)ploegen trainen zo'n 15 uur om te groeien, maar dat lijkt me niet wijs voor mijn groep. De spelers kozen bewust om een stapje terug te zetten. Het zou er alleen voor zorgen dat de sleur erin raakt."

Dat is het laatste wat Rosiers wil als teammanager in hart en nieren, die ook aan het gezinsbelang denkt: "Ik werk zelf maar 4/5e om op woensdag tijd te maken voor de scouting en mijn kinderen."

Toch blijkt dat die aanpak de stoute dromen van Guibertin niet in de weg staat. "Waar het eindigt? Ik hoop op plaats 3 of 4 in de play-offs", blikt de coach vooruit.

Dan zal het voormalige kneusje eerst moeten bevestigen in de terugronde.