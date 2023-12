Rugoperatie houdt Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen eventjes aan de kant

De 31-jarige Marc-André ter Stegen sukkelt al een poos met zijn rug. Zijn laatste wedstrijd dateert van 12 november, toen hij met Barcelona in La Liga won tegen Alaves (2-1). Sindsdien is hij out.

Barça bevestigt de operatie dinsdag, maar plakt geen termijn op zijn revalidatie. Volgens Spaanse media zou dat zo'n twee maanden duren.

Zijn plaats tussen de palen bij de Catalanen wordt intussen ingenomen door Inaki Pena.