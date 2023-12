Botsing tussen Tolu en Cuypers roept vraag op: moet er een extra wissel komen voor hoofdblessures?

Filip Joos snijdt het onderwerp aan in Extra Time: "We hielden toch allemaal even ons hart vast. El Khannous komt meteen een extra wissel vragen, dan volgt het prachtige beeld ..."

In het slot van de wedstrijd tussen KRC Genk en KAA Gent zorgde een stevige botsing tussen Tolu en Cuypers voor een bang - en later ook een mooi - moment.

"In Engeland mag je er twee extra doen, in Nederland één. Maar dat is geen vast regel", zegt Joos. "Bij ons is dat niet het geval en scheidsrechtersbaas Bertrand Layec zou een vermoeden hebben dat het misbruikt kan worden."



"Daar waar het mag, heb ik het nog nooit misbruikt zien worden", schudt Gert Verheyen bedenkelijk zijn hoofd. "Al moet ik ook zeggen dat vijf wissels wel volstaan. Dan moeten ploegen maar een wissel achter de hand houden."

De coaches hebben dan wel vijf wissels, het kan nog steeds zijn dat ze hun drie wisselmomenten al opgebruikt hebben.



Dus stelt Mulder de vraag: "Wat zou je tegenhouden om het niet toe te laten? Ik vind het sowieso een rare bedenking van Layec. Dan ben je toch erg wantrouwig."



"Er was het voorbeeld met Paintsil die getest werd op het veld op een hoofdblessure, maar waar er eigenlijk niets aan de hand was", pikt Wesley Sonck in. "Dan is de vraag: gaat er in het vervolg gewisseld worden, ook al is het niet nodig?"



En de extra wissel dus ook misbruikt worden? Het wordt een vraag waar de scheidsrechtersbazen hun hoofd over mogen breken.