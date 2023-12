"Is de code van Guardiola gekraakt?": luister of kijk naar nieuwe 90 minutes

Sam Kerkhofs ziet een andere verklaring: "Ik denk dat het gewoon is omdat ze uit hun treble-seizoen komen. In de winter zetten ze dit allemaal recht."

"Er is iets", vindt ook Filip Joos. "4 doelpunten tegen bij Chelsea, 2 van Leipzig en 3 van Tottenham. Dat is niet Manchester City."

"Gelijke spelen tegen Chelsea, Liverpool en Tottenham en verlies op Arsenal. Dat zijn we niet gewend, het Man. City van de voorbije jaren at die ploegen op."

Ook afgelopen weekend tegen Tottenham slaagde Man. City er niet in om de zege over de streep te trekken. Dat dwingt Gilles De Coster tot een pertinente vraag: "Is de code van Guardiola gekraakt?"

Het rapport van Manchester City in de topwedstrijden kleurt dit seizoen opvallend rood. Enkel bij stadsgenoot (en ploeg in nood) Manchester United werd al gewonnen.

Smallere kern dan gedacht

Daan Heymans ziet wel een verklaring voor de mindere resultaten in de topwedstrijden: "Ze spelen gewoon tegen betere ploegen dan de vorige jaren. Arsenal en Tottenham zijn de laatste jaren veel sterker geworden."

"Vorig jaar komen ze ook 0-2 achter tegen Tottenham, maar dan bracht Guardiola Riyad Mahrez erin. Die is weg, Ilkay Gündogan is weg en ook Kevin De Bruyne speelt al een heel seizoen niet. Dat is best veel", zoekt ook Joos naar een verklaring.

"Guardiola wisselde niet tegen Liverpool en als je naar de bank kijkt is dat te begrijpen. Ze hebben niet zo een brede kern, nog minder dan vorig jaar. En eigenlijk was die ook toen al niet zo breed."

Aan Manchester City om vanavond tegen het Aston Villa van Youri Tielemans nog eens een referentiematch te spelen. Dat wordt niet makkelijk, want de ploeg uit Birmingham verloor dit seizoen nog geen enkel punt in eigen huis.

Villa staat 4e op slechts een puntje van Man. City. Een onvervalste topper dus.