Thibau Nys verrast zelfs trainer met noodkreet over "lege batterij": "Hij moet nu even stoppen"

Een noodkreet die zijn trainer niet meteen zag aankomen. Na zijn 19e plek in Flamanville deelde Thibau Nys dat zijn batterij volledig leeg is. De jongste weken voerde hij een strijd met zijn eigen lichaam, dus wil kamp-Nys de pauzeknop wat langer indrukken dan voorzien. "Om te vermijden dat hij chronisch vermoeid wordt, moet hij nu even stoppen", oordeelt Paul Van Den Bosch.

Bij de teleurstelling droeg Thibau Nys zijn hart op zijn tong. "Vandaag voelde ik dat de batterij volledig leeg is. En het zou wel eens een tijdje kunnen duren alvorens die weer opgeladen is", liet hij optekenen bij VTM. Nys junior blaast lauw en koud op zijn crossfiets de jongste weken. Tijdens de Wereldbekercross in Flamanville reed hij nauwelijks in beeld. Met plek 19 na ruim een uur ploeteren kon de 21-jarige renner niet tevreden zijn. Zijn demonstratie op de Koppenberg op 1 november lijkt zo al een eeuwigheid geleden. Ondanks een beperkte wedstrijdkalender slaagt Nys er niet meer in om zich naar een plekje in de top 5 te knokken in de jongste 6 crossen. "Ik denk niet dat het iets is dat ik op een of twee weken kan oplossen", zucht hij. "Ik moet eerst even samenzitten met mijn trainer. Het feit is dat ik nu even volledig stilsta."

Resultaten na Koppenbergcross EK in Pontchâteau DNF Superprestige Niel 27 Wereldbeker Troyes 7 Wereldbeker Dublin 6 Superprestige Boom 6 Wereldbeker Flamanville 19

Dat Nys net nu zijn noodkreet uit, is geen toeval. De renner van Baloise Trek Lions dubbelde voor het eerst in een weekend: zaterdag Boom, zondag Flamanville. "Ik ben benieuwd hoe hij zich gaat gedragen in de wedstrijd, ik kon dat nog niet op mijn 21e", sprak vader Sven profetische woorden voor het startschot. "Conditioneel is zijn basis wel oké, maar hij is soms nog wat te nonchalant of eigenwijs op de fiets." 7 rondjes later klonk het verhaal bij zoonlief wel anders. Benen die weinig kracht uitstraalden en een rug die afziet onder het slopende baggerwerk. Het Instagramverhaal van Thibau Nys - vergezeld met drie lege batterijen - sprak dan ook boekdelen.

Lege batterijen: een duidelijke boodschap op de sociale media van Nys.

Slachtoffer van eindeloos wielerjaar

Over naar de trainer in kwestie, dan maar. Paul Van Den Bosch staat voor een paar weken oplapwerk bij zijn poulain. "Ja, de uitspraak van Thibau kwam toch wat onverwacht", geeft Van Den Bosch eerlijk toe. "Al wisten we wel dat hij het risico liep dat het plots helemaal op was." "Wat we nu merken, is toch niet onlogisch als we zijn voorgeschiedenis bekijken." Een referentie naar de propvolle agenda van Nys, die de weg en het veld naar hartenlust combineerde afgelopen jaar. Op 4 februari werd hij wereldkampioen in Hoogerheide, een maandje later reed hij in het peloton van Nokere Koerse. "Tussendoor heeft hij slechts één week niet op de fiets gezeten", deelt zijn trainer. En ook in het najaar - na een lang wegseizoen - geen rust. Tussen de SUPER 8 Classic op 16 september en zijn zege in de Be-Mine Cross in Beringen zaten exact 22 dagen.

Thibau moet van de fiets stappen en in het zonnetje gaan liggen. Paul Van Den Bosch

Al was het ook net die opgebouwde conditie van op het asfalt die Nys zijn bloedvorm bezorgde in zijn seizoensbegin. "Kijk, hij heeft ons toen verrast met een paar schitterende wedstrijden. Anderzijds is de terugval wel erg sterk. We zien nu dat hij simpelweg niet herstelt van twee crossdagen op rij." Dan moet ook het team rond Thibau Nys toegeven dat een pauze de beste optie is. "Het is hoog tijd om de stekker er even uit te trekken", stelt Van Den Bosch. "Dat is de enige keuze als hij aangeeft dat er niets meer op zit. Hij is nog niet chronisch vermoeid, maar om te vermijden dat het zover komt, moet hij nu stoppen." "Wat er gebeurt, is niet abnormaal. We dachten het wel te kunnen opvangen door minder wedstrijden in te plannen. Toch moeten we er niet over discussiëren: we willen Thibau niet nog een heel seizoen met zijn hoofd tegen een muur laten aanrijden."