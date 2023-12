BEKIJK: De late gelijkmaker van Tissoudali, de 3 van Anderlecht in Westerlo en andere goals (in de sneeuw)

Kijk hier naar de goalsq op de 16e speeldag van de Jupiler Pro League. Anderlecht was het productiefst met 3 goals in Westerlo. Tissoudali (KAA Gent) en doelman Vandenberghe (KV Kortrijk) maakten gelijkmakers in de toegevoegde tijd. En zondag vielen er doelpunten in de sneeuw.