Movistar gunt Davide Cimolai (34) nog een jaar extra in het peloton

Een onverwachte transfer in wielerland.

Davide Cimolai (34) kreeg van Cofidis geen contractverlenging en ging er dus vanuit dat zijn carrière erop zat. Tot nu, want de Italiaan komt volgend jaar uit voor het Spaanse Movistar.



"Ik heb het de voorbije maanden mentaal lastig gehad, maar diep vanbinnen kon ik me er in vinden dat 2023 mijn laatste jaar als profwielrenner was", legde Cimolai uit in een persbericht. "Ik wilde enkel doorgaan als er een bod kwam van een sterke ploeg. En dat is met Movistar het geval. Het is een eer om deel uit te maken van dit team. "

De Italiaan, die in zijn carrière etappes won in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië, won al sinds 2019 geen koers meer. Zijn rol binnen Movistar wordt dan ook om sprinter Fernando Gaviria te ondersteunen in de laatste kilometers. Cimolai tekent een contract voor één seizoen.