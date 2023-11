Wordt Jeremy Doku of Thomas Kaminski Speler van de Maand in de Premier League?

De 21-jarige Jeremy Doku schitterde begin november in het competitieduel tegen Bournemouth. De aalvlugge Rode Duivel pakte toen uit met een goal en liefst vier assists in de 6-1 zege van zijn team. In totaal was de winger in drie competitiematchen in november goed voor 21 succesvolle dribbels, tien meer dan zijn eerste concurrent.

De 31-jarige Thomas Kaminski tekende deze maand voor het hoogste aantal reddingen in de Engelse topklasse. Het sluitstuk van Luton toonde zich met vijftien saves in duels tegen Liverpool, Manchester United en Crystal Palace.

De vier andere genomineerden zijn Anthony Gordon (Newcastle), Harry Maguire (Manchester United), Raheem Sterling (Chelsea) en Marcus Tavernier (Bournemouth).

Om de winnaar aan te duiden, worden de stemmen van het publiek opgeteld bij die van een panel experten. Fans kunnen nog kiezen tot maandag (4 december). In de loop van volgende week wordt de laureaat bekendgemaakt.

Als een Belg wint, treedt die in de voetsporen van Marouane Fellaini (november 2012), Jan Vertonghen (maart 2013), Christian Benteke (april 2015), Eden Hazard (oktober 2016 en september 2018) en Romelu Lukaku (maart 2017).

Opvallend: Kevin De Bruyne werd al meermaals genomineerd, maar viel nog niet in de prijzen.