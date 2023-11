Vanhaezebrouck slaat mea culpa in situatie-Orban: "Heb er zelf te veel commotie rond gemaakt"

De persconferentie van Hein Vanhaezebrouck na de competitiewedstrijd KAA Gent-Union is niet onopgemerkt gebleven.

Vooral de passage over Gift Orban, die tot de 82e minuut op de bank moest blijven zitten, liet het stof in de perszaal oplaaien: "Je denkt toch niet dat als we starten met Orban we vier kansen gaan afdwingen door de pressing? Vergeet het, hè. Dan verlies je de grip op de match", klonk het toen bij de coach van Gent.

Inmiddels enkele dagen later keerde Vanhaezebrouck - op het persmoment daags voor de Conference League-wedstrijd tegen Zorja Loehansk - terug op zijn uitspraak.

"Ik heb er zelf te veel commotie rond gemaakt", stak hij de hand in eigen boezem. "Die uitleg over dat drukzetten was onnodig."

"Het was eigenlijk simpel: als iemand 10 dagen in de lappenmand heeft gelegen en nog maar twee trainingen achter de rug heeft, is het logisch dat die nog niet meteen alles mag spelen. We zijn weer enkele dagen verder en hij zal morgen vermoedelijk wel aan de aftrap staan, daarna zien we wel verder."