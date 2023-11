Back to the roots: Radja Nainggolan zet voetbalcarrière voort bij ... Indonesische hekkensluiter

In alle stilte op voetbalpensioen gaan? Dat zou niks voor Radja Nainggolan zijn.

De voormalige Rode Duivel was na zijn laatste wedstrijd voor de Italiaanse tweedeklasser Spezia van de radar verdwenen. Maar die partij tegen Perugia op 30 april eerder dit jaar zal dan toch niet het laatste optreden van Nainggolan op een voetbalveld betekenen.

De flegmatieke middenvelder was de voorbije weken in Indonesië als ambassadeur voor het WK voetbal van de U17. Niet toevallig, want Nainggolan heeft Indonesische roots via zijn vader.

Maar de ex-international vond er meer dan alleen een symbolisch postje als ceremoniemeester. Onze 35-jarige landgenoot kreeg er een contract aangeboden van de lokale eersteklasser Bhayangkara FC, dat na 20 speeldagen als laatste onderaan de Indonesische eerste klasse bengelt.

Dat Nainggolan zijn hand niet omdraait voor een avontuurtje wisten we al, en ook deze keer verraste hij door zijn handtekening onder het contract te zetten.

"Toen ik zag wat voor inspanning de club wilde doen om me binnen te halen, heb ik geen moment getwijfeld", bevestigde hij zijn kersverse transfer aan Het Nieuwsblad.

"Jawel, op 3 december zal hij bij onze ploeg aansluiten", glunderde ook de CEO van zijn nieuwe club.