IFAB wil spelbederf afremmen door experiment met tijdelijke uitsluitingen

In 2017 keurde de IFAB de introductie goed van tijdelijke uitsluitingen in amateur-, jeugd-, en veteranencategorieën, afhankelijk van de goedkeuring van elke nationale federatie en confederatie.

Doel hiervan was om eventuele spanningen op het veld te verminderen en fairplay te verbeteren. Het profvoetbal valt momenteel niet onder deze maatregel maar dit kan in de toekomst dus veranderen.

De IFAB-bestuursleden steunden ook een voorstel, dat zal worden getest, waarbij alleen de aanvoerder van een team de scheidsrechter mag benaderen in bepaalde spelsituaties. Dit om te verhinderen dat verschillende spelers naar de scheidsrechter stuiven als ze niet akkoord gaan met diens beslissing.

Al die voorstellen zullen worden besproken op de jaarlijkse algemene vergadering van de organisatie in Glasgow in maart 2024.

Pierluigi Collina, voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA (die onderdeel is van de technische subcommissie van de IFAB), verklaarde dat een test met tijdelijke uitsluitingen in het profvoetbal volgend seizoen al zou kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de goedkeuring van de algemene vergadering in maart.

"De proefperiode met de amateurs was overtuigend. We hebben het nu over een veel hoger, zeer professioneel niveau. We moeten iets ontwikkelen dat werkt of topvoetbalwaardig is", legde hij uit.