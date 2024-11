"Onze trouwste fan kan nu in vrede sterven": verrassende leider Achel deelt geheimen van straffe heenronde

Elke speler en staflid van Achel heeft er stiekem aan gedacht het huidige klassement in te kaderen. Tot eigen grote verbazing staat de bescheiden familieclub helemaal bovenaan de Lotto Volley League halfweg de competitie. Dat na zeges tegen onder meer grote broer Maaseik. Wat is het geheim van de revelatie? Trainer Jan Vanvenckenray geeft een inkijk.

"Onze grootste supporter, Eddy, is er al jaren bij. Hij zei altijd: "De dag dat we Maaseik kloppen, kan ik in vrede sterven." Wel, ik heb hem erna verteld dat hij dat maar beter nog even uitstelt", lacht de coach.

"Straf" is op zijn plek bij de heenronde van de bescheiden Limburgers. Zeker omdat het eind oktober eindelijk grote broer Maaseik wist te kloppen (3-1, red.) in de competitie.

Trainer Jan Vanvenckenray moet nog steeds in zijn ogen wrijven als hij de stand in de Lotto Volley League bekijkt. Halfweg de competitie staat zijn Tectum Achel helemaal bovenaan te blinken met 21 op 27.

Achel klopte Maaseik in eigen huis. Een hoogtepunt in de clubgeschiedenis.

"Je moet weten dat er drie jaar geleden nog geen concreet project was in Achel", duidt Vanvenckenray de ommeslag. "Toen ik als ex-Maaseikenaar, zowel speler als trainer, aankwam, moest er flink gesleuteld worden aan de perceptie."

Verrassend is de wending helemaal. Want het gaat snel in de uithoek van Limburg.

"We hebben een paar stevige karakters, ja. Zo is hoofdaanvaller Jippe Schroeven (21 jaar) een publiekslieveling, heeft Felix Baumann (19 jaar) een verschroeiende opslag en is Yannick Bak (23 jaar) indrukwekkend met zijn pipe-aanval."

De groep is enorm aan het groeien en we zijn gelimiteerd door de sporthal met een drukke bezetting.

Met al dat aanvallend talent huiveren de muren van de huidige, kleine sporthal in Achel.

"Daarom zijn we in blijde verwachting van een nieuwe sporthal, die er volgend jaar zal staan", besluit de coach. "Die infrastructuur wordt cruciaal in de verdere groei van de club."

"Daarom zijn we in blijde verwachting van een nieuwe sporthal, die er volgend jaar zal staan", besluit de coach. "Die infrastructuur wordt cruciaal in de verdere groei van de club."

De toekomstvisie is er. Nu is het aan spelers en trainer om hun eigen plafond - en liefst nog niet de muren van die arme sporthal - te slopen. Te beginnen in de eerste match van de terugronde in Aalst.