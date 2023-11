Ook AG2R-renners waren eerst bezorgd over Decathlon-fiets: "Maar ik ben weggeblazen", zegt Oliver Naesen

"Oliver Naesen was de eerste die me een bericht stuurde over de fiets: "Je zal verschieten, maatje", schreef hij. "Je zal niet weten wat je onder je gat krijgt.""

"Het is logisch dat de mensen zich wat in de haren wrijven", zegt nieuwkomer Sander De Pestel . "Decathlon heeft inderdaad niet de reputatie dat het fietsen heeft voor profrenners."

Het Franse team ruilde zijn BMC-fiets in een voor een professionele koersfiets van Decathlon: Van Rysel. Een Decathlon-fiets in de WorldTour?

Renners onder de indruk

"Ze hebben overal gewicht proberen te besparen. De fietsstijfheid is top en het materiaal is top."

In samenwerking met het Franse onderzoekscentrum voor de ruimtevaart werd de fiets aan allerlei mogelijke testen blootgesteld in de windtunnel.

Oliver Naesen zei me dat het de beste fiets is waar hij ooit heeft op gezeten.

Enkel maar lof en wierookstokjes voor de koersfiets van Decathlon. Eenzelfde geluid krijgen we te horen van ploegbaas Vincent Lavenu.

"Ik heb nog geen enkele negatieve opmerking gekregen. Telkens als we een renner de fiets laten uittesten, is de eerste reactie: "Ongelooflijk, ongelooflijk"", zegt de ploegbaas vol trots.

"In alle testen staat de fiets in de top 3", vult nieuwkomer Dries De Bondt aan. "Oliver Naesen zei me dat het de beste fiets is waar hij ooit al heeft op gezeten."