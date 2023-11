AG2R gaat in zee met Decathlon en vervangt BMC-fiets door Van Rysel, 3 Belgen bij nieuwkomers

Decathlon blijft zijn bereik in de internationale sportwereld vergroten. De Kipsta-bal rolt niet alleen in Frankrijk en België, maar de komende 3 seizoenen ook in de Europa en Conference League.



Vanaf Nieuwjaar zullen we ook de naam van de keten op de shirts in het WorldTour-peloton zien blinken. Een nieuwe naam, een nieuw truitje en weg met de iconische bruine broeken.



En ook de fiets verandert: BMC maakt plaats voor Van Rysel, de professionele koersfiets van Decathlon, die debuteert in de WorldTour.