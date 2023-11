Gianluca Pollefliet, straks prof (bij AG2R?): "Ik kan meer aan dan een sprint"

"Ik had het interview gezien", lacht de guitige Pollefliet meteen wanneer we hem donderdagavond met de lofzang confronteren.

Vertrouwde bondscoach Kenny De Ketele ons tijdens de openingsavond, amper 3 uur na het startschot van de Gentse Zesdaagse, al toe: "Ik zie meteen wie vlot rijdt en wie moeilijke momenten meemaakt. Wie goed in vorm is? Ik ben al gecharmeerd door Gianluca Pollefliet."

AG2R-Citroën? Ik kan er niets over zeggen. Hoe goed mijn Frans is? Goed genoeg.

"Hoe goed mijn Frans is? Goed genoeg", danst Pollefliet vakkundig om de hete brij heen. "Ze kennen me alleszins in het Franse circuit dankzij enkele goeie prestaties in de Tour de Bretagne."

"We moeten sowieso met meerdere jongens paraat zijn voor Parijs"

"Volgend voorjaar zal ik al wat kunnen proeven van dat werk, vermoedelijk in wedstrijden als de GP Samyn, Nokere Koerse of Kuurne-Brussel-Kuurne."

Die selectie is behoorlijk complex. Pollefliet heeft als vast lid van de achtervolgingsploeg een streepje voor, maar dat kwartet moet ook het koppel voor de ploegkoers leveren. Het is een moeilijke evenwichtsoefening voor de Belgische staf.

"De plaatsen zijn duur, maar we zullen sowieso met 5 à 6 jongens paraat moeten zijn. Er is snel iets gebeurd zoals ziekte."

"Met jongens als Tuur Dens en Noah Vandenbranden zijn we blijven investeren in de achtervolging toen dat project eigenlijk al was opgegeven, maar met bondscoach Tim Carswell leeft het onderdeel weer."

"Als starter van het viertal - toch een meer specifieke plaats - heb ik misschien een klein voordeel, maar we hebben geen enkele garantie."

"Er is ons beloofd dat we tijdig duidelijkheid zullen krijgen. We beseffen dat het moeilijk zal zijn, maar we blijven hoe dan ook een vriendengroep."