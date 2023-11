Wouter Vrancken spaart spelers niet: "Kan leven met mindere dag, maar niet met gebrek aan grinta"

Racing Genk zal, ondanks de nederlaag in Luik, de heenronde sowieso afsluiten in de top 6, maar het kan nummer 7 Club Brugge vanmiddag wel zien naderen tot op 1 punt.

"Op basis van de kansen hadden wij nochtans altijd een punt verdiend", zegt Wouter Vrancken. "We geven immers nauwelijks kansen weg. Wij telden er 3, waarvan 2 op stilstaande fase."

"Maar toch was het matig tot slecht van ons. We toonden te weinig kwaliteit, hadden veel slordigheden. En ik kan er mee leven dat de spelers eens een slechte dag hebben."

"Maar ik kan er niet mee leven dat er geen grinta en drive is. Die moet er altijd zijn in een topper. Slecht spelen en verliezen kan, maar niet zoals wij het deden."

"Toen we in de 2e helft met onze rug tegen de muur stonden, konden we er plots wel vol voor gaan. Maar zo moet het zijn vanaf seconde 1. De mentaliteit was niet goed. Dit is een grote teleurstelling."