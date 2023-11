Djokovic krijgt het aan de stok met Britse fans: "Jullie moeten respect leren tonen"

Toen een toeschouwer Djokovic op het einde van de eerste set had proberen af te leiden tussen twee opslagen, vierde hij het punt heel ostentatief.

Na de voorzet van Miomir Kecmanovic tegen Jack Draper mocht Novak Djokovic Servië naar de halve finales van de Davis Cup loodsen. De nummer 1 van de wereld had evenwel meer moeite met het luidruchtige publiek dan met Cameron Norrie (6-4 en 6-4).

De toon was gezet en de Britse toeschouwers namen de 24-voudige grandslamwinnaar vaker op de korrel. Toen ze tijdens zijn overwinningsspeech op hun trommels sloegen, was voor Djokovic de maat vol.

"Jullie moeten leren om wat respect te tonen", reageerde hij.

Achteraf kwam Djokovic nog eens op de situatie terug. "Tijdens de hele wedstrijd was er een gebrek aan respect", zei hij. "Maar dat is iets wat ik moet verwachten tijdens de Davis Cup."

"Het is normaal dat de fans soms over de schreef gaan. In het heetst van de strijd moet je soms reageren en laten zien dat je dat gedrag niet tolereert. Ze kunnen doen wat ze willen, maar ik zal erop reageren."