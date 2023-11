Thibaut Courtois wordt weer student en praat over plannen na carrière: "Als ik coach word, schopt Mishel me eruit"

Hoe is het nog met Thibaut Courtois (31)? Sinds zijn noodlottige knieblessure werkt de Rode Duivel in alle stilte hard aan zijn terugkeer. Het Spaanse modeblad Elle kon de doelman evenwel strikken voor een uitgebreid dubbelinterview met zijn vrouw Mishel Gerzig. Courtois praat daarin over de dag van het onheil, de invulling van zijn dagen en wat de toekomst brengt. Spoiler: het is zeker niet alleen voetbal.

Thibaut Courtois en zijn vrouw Mishel Gerzig zijn in Spanje uitgegroeid tot een populair showbizzkoppel.



Geen verrassing dus dat lifestyle-magazines maar wat graag uitpakken met het duo. Nu publiceert het populaire modetijdschrift Elle een uitgebreid interview met het duo. Naast de obligate foto's in piekfijne outfits en de vragen over (het begin) van hun relatie komt ook de sportieve actualiteit aan bod. Zo wilde de interviewer graag weten wat de kruisbandblessure bij Courtois, zo kort na hun huwelijk, teweeg had gebracht. "De eerste dag was moeilijk", begint de Rode Duivel, die eerder nog niet uitgebreid over het letsel sprak, zijn verhaal. "Ik stuurde naar Mishel: 'Ik denk dat ik mijn knie gebroken heb op training'." "We zijn toen naar het ziekenhuis geweest en beseften al snel dat het ernstig was. Ik zat nog binnen, maar ze hadden Mishel en de fysio al verteld wat het was. Toen ik naar buiten kwam, huilde ik, maar dan voel je de liefde van de mensen en denk je weer positief." "Je kunt de klok niet terugdraaien. Mishel heeft me hard geholpen, zeker de eerste maand, toen ik amper kon bewegen. Nu werk ik hard om snel terug te keren en 100% te herstellen."

Geen hoofdcoach na carrière?

Courtois deelt ook dat de blessure een enorme impact had op zijn dagelijkse leven. "Nu ben ik meer uren aan het trainen", verzekert hij. "Maar ik heb ook meer flexibiliteit om samen te zijn met mijn kinderen en Mishel. Het goede is dat ze van haar houden, dus we kunnen veel tijd samen spenderen." "Door de blessure bekijk ik alles wel vanuit een ander perspectief. Kijk, ik hou van voetbal en mis het, maar er zijn nog andere dingen waar ik van hou en die ik wil doen. Dit jaar ga ik beginnen aan een masteropleiding sportmanagement - hopelijk haal ik op het einde mijn diploma." Daarnaast wil de doelman zijn zakelijk instinct blijven ontwikkelen. "We hebben nu een aantal ondernemingen (Courtois investeerde onder meer al in een veganistische fastfoodketen en een Formule 4-team, red.). Het is goed om mezelf mentaal te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. We zijn allebei nieuwsgierig en rusteloos."

Ik hou van sport en zal er altijd aan verbonden zijn, maar als ik op pensioen ga, zie ik mezelf meer een jeugdteam coachen dan een eerste ploeg. Thibaut Courtois

In het gesprek komt het conflict tussen Israël en Hamas eveneens aan bod. Onlangs kreeg Courtois veel kritiek over zich heen toen hij zijn steun uitsprak aan de mensen in het thuisland van zijn vrouw.

"Het is een delicaat en ingewikkeld onderwerp voor mensen die niet uit Palestina of Israël komen", klinkt het. "Ik heb daar nu familie en vrienden, dus ik beleef het van dichterbij, maar ik blijf nog altijd een Belg. Ik spreek mijn steun uit en respecteer alle meningen, zolang ze vriendelijk geuit worden. We zijn allemaal mensen en willen geen onschuldige doden. Nu heerst er evenwel veel haat, zeker op sociale media, en verdeeldheid. Die dingen zouden niet mogen. We willen allemaal vrede."