Sneller fit dan verwacht? Courtois traint al zonder brace in Madrid

Thibaut Courtois onderging midden augustus een succesvolle operatie aan zijn gescheurde voorste kruisband in zijn linkerknie. Verwacht wordt dat de Rode Duivel 6 tot 9 maanden zal moeten revalideren.

De doelman doet er in elk geval alles aan om snel weer onder de lat te staan bij Real Madrid, toont hij op sociale media. Hij traint - weliswaar nog binnen - al zonder brace.

Ook zijn coach Carlo Ancelotti liet deze week uitschijnen dat Courtois dit seizoen nog in actie zal komen. "We recupereren alle geblesseerde spelers nog dit seizoen", verklaarde hij. "We moeten dus in januari de transfermarkt niet opgaan."

Of we Courtois dan ook op het EK voetbal in Duitsland (14 juni - 14 juli) in actie zullen zien, valt nog af te wachten. Daarvoor moeten ook de plooien met bondscoach Domenico Tedesco worden gladgestreken.