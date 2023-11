Mijlpaal: Nele Gilis bereikt top 5 van de wereld in squash

Nooit eerder stond er een Belgische vlag in de top 5 van de wereld. Nele Gilis begon het jaar als 9e van de wereld en stond in de zomer een paar weken 6e. Vierde is een nieuwe mijlpaal.



Zus Tinne (26) is de huidige nummer 10 van de wereld. Daar staat ze al sinds augustus.



In 2028 wordt squash een olympische sport. De zussen Gilis hebben reden om ambitieus te zijn.



Voor de volledigheid: de beste Belgische mannelijke squasher was Stefaan Casteleyn. Die pakte in 1998 brons op het WK en stond in 1999 7e op de wereldranking.