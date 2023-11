Vandenbempt maakt de tussenbalans op na 10 matchen Tedesco: "Op diverse vlakken een verademing"

De resultaten: "Kwalificatie was belangrijkste"

8 zeges en 2 draws: Domenico Tedesco kan een uitstekend rapport voorleggen als bondscoach van de Rode Duivels. Voor een ongeslagen debuutjaar moeten we zelfs al terug tot Raymond Goethals, 55 jaar geleden. "Op vlak van resultaten kan het niet veel beter", vindt Peter Vandenbempt. "Na het afhaken van heel wat spelers van de Gouden Generatie was het voornaamste om ons te plaatsen voor het EK. Dat is vlot gelukt. Al moet ik eraan toevoegen: het tegendeel zou een mislukking geweest zijn." "Zweden – vooraf op papier de sterkste tegenstander – bleek heel erg zwak. Azerbeidzjan en Estland waren evenmin ploegen die een probleem mochten vormen."

"Toch zijn de Rode Duivels in bijna iedere wedstrijd even in de problemen gekomen. Zéker tegen Oostenrijk, maar zelfs ook in Azerbeidzjan en thuis tegen Zweden."

"Vreemd genoeg was de eerste helft tegen Duitsland wel het voorlopige sportieve hoogtepunt. Vooraf leek dat een beetje ondankbaar als tweede duel, maar het werd dus een enorme meevaller. Let op: dat spelniveau hebben we nadien wel niet meer teruggezien bij de Duivels." "Daar hangt de afwezigheid van Kevin De Bruyne natuurlijk mee samen. Er mag toch onderstreept worden dat Tedesco de kwalificatie afgedwongen heeft zonder zijn wellicht belangrijkste speler. Én zijn beste keeper." "Op basis van deze campagne kan je dus nog niet zeggen dat België klaar is om een hoofdrol te spelen op het EK. Het zou ook verkeerd zijn om dat al te verwachten."

Wedstrijd Resultaat Zweden - België 0-3 Duitsland - België 2-3 België - Oostenrijk 1-1 Estland - België 0-3 Azerbeidzjan - België 0-1 België - Estland 5-0 Oostenrijk - België 2-3 België - Zweden 1-1 België - Servië 1-0 België - Azerbeidzjan 5-0

Het tactische: "Groot pluspunt"

Een constante in de duels van Tedesco: bijna steeds pakte de bondscoach uit met een tactische zet die de tegenstander in moeilijkheden bracht.



In zijn opener tegen Zweden legde hij de sleutel in handen van Lukebakio, tegen Duitsland won de bondscoach de strijd om het centrum, in Oostenrijk was er plots de tweetrapsraket Openda-Lukaku en gisteren was er de hoog opkomende Castagne. "Sportief vond ik het een grote meevaller dat Tedesco zijn ploeg op verschillende manieren kon laten voetballen", blikt Vandenbempt terug. "Oké, er moet nog flink gewerkt worden op sommige systemen – niet onlogisch met een fors gewijzigde ploeg – maar deze coach durfde wel afstappen van het vastgeroeste systeem onder Roberto Martinez." "De tactische flexibiliteit en het uitproberen van bepaalde zaken is voor mij de grote plus van Tedesco, tot dusver."

De communicatie: "Hij legt altijd uit waarom"

Geen woorden maar daden? In het huidige mediaklimaat vallen de communicatieskills van een bondscoach allerminst te onderschatten.



Hoe ervaarde Vandenbempt de perspraatjes voor- en achteraf met Tedesco? "Een verademing in vergelijking met die van über-positivo Martinez", lacht onze analist. "Tedesco benoemt de dingen zoals ze zijn. Goed én slecht. Hij antwoordt eerlijk op vragen over blessures, keuzes en gebeurtenissen. Dat waren we voorheen toch niet gewend."

De laatste twee wedstrijden vond ik Tedesco soms wel al iets positiever dan de realiteit eigenlijk was. Peter Vandenbempt

"Tedesco legt altijd uit waarom hij dingen doet. Zoals bij de aanvoerderskwestie met Thibaut Courtois, maar ook bij de niet-selectie van Arthur Vermeeren. Het hele land vroeg zich toen af: waarom roept hij die niet op? Wel, er volgde steeds een duidelijke uitleg." "De laatste twee wedstrijden vond ik Tedesco soms wel al iets positiever dan de realiteit eigenlijk was. Zoals over de prestatie van Ameen Al-Dakhil tegen Servië. (lacht) Dat was een Martinez-momentje, maar wel slechts een detail." "Weet je, Tedesco hangt niet de allemansvriend uit, maar is steeds beleefd en zakelijk zonder echt toenadering op te zoeken met de pers. Dat is een correcte aanpak."

Het groepsmanagement: "Goeie aanpak"

Een people manager zijn, was geen overbodige vereiste. In zijn eerste maanden als bondscoach moest Tedesco al meteen een paar (uitslaande) brandjes blussen. "Hij was er nog maar net of de CEO moest opstappen", begint Vandenbempt aan het lijstje. "Nadien vertrok de voorzitter. En dan was er natuurlijk de stevige aanvaring met Courtois, een steunpilaar van de nationale ploeg." "Ik weet dat de clan-Courtois er anders over denkt, maar volgens mij heeft de bondscoach die situatie goed aangepakt. Hij was open en oprecht tegenover alle partijen. En recent deed hij het uitstekend door een grote opening te laten voor Courtois."