Fabio Di Giannantonio wint voor het eerst in de MotoGP, wereldtitel kan Francesco Bagnaia amper nog ontsnappen

Wie gehoopt had dat het nog een spannende WK-strijd zou worden tussen Francesco Bagnaia en Jorge Martin kwam al bij de start in Qatar bedrogen uit.



Martin kreeg zijn Ducati niet onder controle en zwabberde eerder voor- dan achteruit. Hij zou uiteindelijk na een baalwedstrijd als 10e eindigen.



Helemaal ten volle kon Bagnaia niet profiteren, want de WK-leider kwam niet verder dan de 2e plaats.



De verrassende winnaar in Lusail was Fabio Di Giannantonio, die helemaal op het einde nog voorbij zijn landgenoot snelde.



Een eerste zege in de MotoGP voor de 25-jarige Di Giannantonio, en dat in zijn 2e seizoen in de koninginnenklasse bij de snelle motoren. Opmerkelijk: Di Giannantonio heeft momenteel nog geen ploeg voor 2024.