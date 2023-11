Australië breekt miljard Indische harten in de finale van het WK cricket

Het WK cricket wordt sinds 1975 net zoals het WK voetbal om de 4 jaar georganiseerd. Het is na dat WK voetbal ook een van de meest bekeken sportevenementen ter wereld. Dat komt omdat cricket razend populair is in de landen van het Gemenebest en dan vooral in Azië. Door de organisatie van het WK binnen te halen had India gehoopt om na 1983 en 2011 een derde wereldtitel te kunnen vieren. India raasde ook als een wervelwind door het toernooi. In de groepsfase wist het al zijn 9 wedstrijden te winnen. Ook Australië werd toen nog vakkundig afgedroogd. Maar 5 weken later kregen de Australiërs in de finale een herkansing. Het Narendra Modi-stadion, met 132.000 zitjes het allergrootste stadion ter wereld, zinderde van verwachting.

De Indiërs kwamen als eerste aan slag. Hun 11 spelers kwamen tot 240 runs (over en weer lopen tussen de paaltjes of wickets). Geen geweldig resultaat, want in hun halve finales waren de Indiërs tot 397 runs geraakt.

Het was dus bang afwachten of de Australiërs in de 2e helft - in het cricket: inning - beter konden doen. Dat lag voor een deel aan de Australiërs, maar ook aan de Indische werpers of bowlers.

De krachtmeting tussen beide teams werd overtuigend in het voordeel van de Australische slagmannen beslecht. Travis Head kroonde zich met 137 runs tot Man van de Match.

Uiteindelijk had Australië maar 5 cricketers nodig om de score van de Indiërs te overtreffen. Glenn Maxwell kreeg de eer om de laatste slag uit te delen. Een dolksteek in de harten van de cricketgekke Indiërs.