Kim Meylemans opent Wereldbekerseizoen knap met 5e plek op olympische baan in China

In het Yanqing National Sliding Center klokte Kim Meylemans een tijd van 2'04"52. Ze werd achtste in de eerste run en vierde in de tweede run.

Vorig jaar werden de Winterspelen op dezelfde locatie geen succes voor Meylemans. Onze landgenote moest eerst in isolatie na een positieve coronatest, daarna liep ze een scheur in haar hamstrings op. Daardoor bleef ze steken op een 18e plek.

De overwinning was vrijdag weggelegd voor de Duitse Tina Hermann. De titelverdedigster in de Wereldbeker haalde het voor de Chinese Zhao Dan en de Canadese Rahneva Mirela.

Over drie weken (8 december) staat in het Franse La Plagne de tweede WB-afspraak op het menu.

Eerder op de dag kwamen de mannen in actie in Yanqing. Colin Freeling eindigde als vijftiende (op twintig).