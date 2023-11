Door de Zesdaagse zelf zin om te zoeven op een wielerpiste? Het kan in Zolder en in Gent

Het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent is intussen 35 jaar oud, maar werd in 2006 al eens grondig gerenoveerd. De voorbije maanden kreeg het complex een fikse opknapbeurt met nieuwe boarding, sportvloeren en LED-verlichting. De heropening volgt na dit weekend. Met de komst van de Sport Vlaanderen Heusden-Zolder Velodroom Limburg telt Vlaanderen nu twee UCI-gecertificeerde wielerpistes. De nagelnieuwe wielerbaan ontving eerder deze maand het BK Baanwielrennen. Ook weg- en veldtoppers Thibau Nys en Tom Pidcock gingen er uit nieuwsgierigheid al eens proefdraaien. Toch zijn de pistes er niet enkel voor profwielrenners: ook als recreant ben je er meer dan welkom.



Heusden-Zolder

“Voor starters zijn er wekelijks meerdere vrije trainingssessies met begeleiding”, zegt Pieter De Clercq van Sport Vlaanderen. “Twee gediplomeerde initiators van Cycling Vlaanderen leiden de sessies in goede baantjes.” "De planning verschilt van week tot week. Op onze website vind je de exacte uren. Je gaat gewoon naar de kassa en koopt ter plaatse een ticket. Dat kost 13 euro voor een sessie van twee uur. Hoe lang je effectief rijdt, kies je zelf."

Dat een pistefiets geen remmen heeft is een kwestie van veiligheid. Pieter De Clercq, Sport Vlaanderen Heusden-Zolder Velodroom Limburg

Rijden op de wielerbaan kan alleen met een pistefiets. Volgens De Clercq is dat een kwestie van veiligheid: “Een pistefiets heeft geen remmen en een vaste pion, dus maar één versnelling. Die combinatie zorgt ervoor dat niemand plots bruusk kan afremmen en zo de rijder achter hem in gevaar brengt.”

Zelf geen pistefiets? Geen probleem. “Ridley stelt in Zolder 100 gloednieuwe Arena-A-fietsen ter beschikking. Je kan er eentje huren voor 11 euro per sessie. Neem best je eigen helm, klikpedalen en bijpassende fietsschoenen mee. Er is een mecanicien ter plaatse om je pedalen te monteren.” “Heb je al meer baantjes op je teller, dan mag je ook deelnemen aan vrije sessies zonder begeleiding. Met een eigen pistefiets kan je zelfs ook buiten die uren in de Velodroom terecht.”

Sport Vlaanderen Heusden-Zolder Velodroom Limburg Kerkstraat 151, 3550 Heusden-Zolder Planning en tarieven

De piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent

Gent

Min of meer hetzelfde verhaal horen we bij coördinator Peter Deschoolmeester in Gent: "Onze werking is quasi identiek. Ook bij ons worden starters veilig in het zadel gehesen door gediplomeerde trainers van Cycling Vlaanderen." "Als het niet te druk is fietsen ze zelfs mee en krijg je dus tips vanop de fiets. Vanaf 18 uur is er altijd een initiator beschikbaar, in de namiddag enkel een mecanicien." "Ook bij ons kan je vrij aanmelden. We laten maximum 100 rijders toe op de baan, maar het gebeurt zelden dat we die limiet halen en dus mensen moeten ontgoochelen."

Traditioneel zien we na de Gentse Zesdaagse een fikse piek in het aantal bezoekers. Peter Deschoolmeester, Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx

"We komen jaarlijks aan ruim 20.000 recreatieve gebruikers. In de periode vlak na de Gentse Zesdaagse zien we traditioneel een stevige piek in het aantal bezoekers."

"Na de recente opknapbeurt is ons complex daar helemaal klaar voor. Twijfel dus niet en kom gerust eens proeven van het baanwielrennen."