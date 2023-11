Filip Joos: "Ik denk dat Toby Alderweireld op het EK aan de aftrap staat"

90 minutes

Gilles De Coster is -minder bruin dan gedacht- terug van zijn exotische excursie(s). Filip, Daan Huysmans en Gilles Mbiye-Beya ontvangen hun vaste host na 3 weken afwezigheid met open armen. Ook Jokke is weer van de partij, hij valt deze keer in voor Sam die verplichtingen had in het Hasseltse. Met veel drip en flair blikt het vernieuwde vijftal terug op het recente voetbalweekend, waarin goals met bakken uit de lucht vielen. Enfin, in Antwerpen en Londen toch. In Gent vielen er vooral veel woorden, onder meer tussen Hein Vanhaezebrouck en Brian Riemer. De outfits van de Rode Duivels bij aankomst in Tubeke waren veel meer uitgesproken dan de meningen van beide coaches. Aan stijl alvast geen gebrek in onze nationale ploeg! Wel aan verdedigers? Bij deze alvast de warme oproep aan Toby Alderweireld om samen met Jan Vertonghen weer de kapstok van onze defensie te worden.