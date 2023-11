4e in het klassement, gewonnen van RSCA en toch moet de coach opstappen in Deinze

1B-club KMSK Deinze heeft coach Marc Grosjean bedankt voor bewezen diensten. Dat maakte de club bekend op zijn website. De 65-jarige T1 had zaterdag met Deinze nog met 1-3 gewonnen bij RSCA Futures. Deinze staat 4e in de tussenstand in de Challenger Pro League, op 3 punten van koplopers Zulte Waregem en Beerschot.