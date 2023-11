Deinze rolt RSCA Futures op, KV Oostende boekt op de valreep zijn eerste thuiszege

Deinze kwam bij Anderlecht iets voorbij het halfuur op voorsprong na een eigen doelpunt van Amando Lapage, de kleinzoon van wielerheld Eddy Merckx.

Na die 0-1 was het wachten tot het slotkwartier op meer goals, die dan plots als rijpe appels van de bomen vielen. Lennart Mertens verschafte de bezoekers zekerheid met 2 goals in nauwelijks 3 minuten en in het slot kon Tristan Degreef nog milderen voor de paars-witte jonkies.

Door de zege blijft Deinze in het spoor van de top 3, die wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. RSCA Futures blijft in de buik van het klassement, waar het gezelschap gekregen heeft van KV Oostende.

De kustploeg kon voor het eerst dit seizoen eens winnen voor eigen volk, al had dat heel wat voeten in de aarde. Tegen Francs Borains viel het enige doelpunt in de 90e minuut: Ewan Henderson liet de KVO-fans smullen van een eerste thuisoverwinning.

Dankzij die driepunter schuift KV Oostende van de 15e naar de 10 stek, een plekje hoger dan Francs Borains.